Monte Sant’Angelo C5, successo nel finale con il Boemondo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Monte Sant’Angelo C5 vince la sua seconda gara consecutiva e lo fa regalando spettacolo: al termine di una partita ricca di emozioni, quella della terza giornata del Girone A di Serie C2 pugliese, i garganici superano per 6-4 il Boemondo di Canosa, consolidando fiducia e temperamento in un campionato che inizia a prendere forma.

Monte Sant’Angelo C5 6 – 4 Boemondo, la cronaca

La gara prende subito la direzione dei padroni di casa. Il Monte Sant’Angelo C5 imprime ritmo con un pressing asfissiante e capitalizza le occasioni fino al 2-0, controllando il primo tempo con personalità. Mattatori di serata gli Ortuso (Raffaele e Claudio), protagonisti offensivi dall’inizio alla fine.

Nel secondo tempo stanchezza e nervosismo colpiscono i garganici: due disattenzioni consentono ai canosini di tornare in partita e riportare il punteggio in equilibrio. I montanari reagiscono, ritrovano intensità e allungano nuovamente fino al 4-2, ma ancora una volta subiscono il ritorno ospite che fissa il 4-4. Quando la partita sembra incanalata verso il pareggio, la svolta arriva a cinque minuti dal termine: su un’azione costruita da rimessa laterale il Monte Sant’Angelo C5 ritrova il vantaggio; qualche minuto dopo, un pressing alto produce il recupero palla che vale la rete del definitivo 6-4. Una tripletta a testa per gli Ortuso.

Prova collettiva dei montanari, con episodi decisivi che premiano lucidità e carattere nel finale. Da segnalare l’atteggiamento offensivo del gruppo e la capacità di rimettere in piedi una partita non semplice, anche se permangono margini di miglioramento sulla gestione mentale nei momenti di difficoltà.

Un ottimo avvio di stagione

Dal punto di vista della classifica il successo assume valore aggiunto: la gara prevista contro il Melphicta di Molfetta, originariamente fissata per il 25 ottobre, è stata rinviata al 25 novembre. Con quella partita da recuperare il Monte Sant’Angelo C5 potrebbe puntare alla vetta; al momento, però, con una gara in meno rispetto alle rivali, i biancazzurri restano a un punto dalla capolista Lucera.

Un ottimo avvio di stagione, come confermato dalle sensazioni che ci ha trasmesso l’ambiente montanaro: la squadra biancoceleste è una delle candidate alla promozione.