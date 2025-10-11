Monte Sant’Angelo C5, vittoria nella prima giornata di Serie C2
Successo per il Monte Sant’Angelo C5 nella prima giornata della Serie C2 pugliese per la stagione 2025/26. I montanari, nel palazzetto dello sport comunale, battono per 4-3 il Futsal Byre Ruvo.
Monte Sant’Angelo C5 4 – 3 Futsal Byre Ruvo, la cronaca
I garganici mostrano, fin da subito, grande aggressività ed applicano un pressing asfissiante, tramite i quali vogliono recitare un ruolo da protagonisti nel Girone A. La scelta si rivela vincente: apre le marcature l’indiscusso leader tecnico Claudio Ortuso. Sempre in apertura arriva anche il raddoppio, firmato da Pasquale Iaconeta.
Calo, però, dei biancocelesti che concedono troppo agli avversari: Alessandro Bernocco e Alberto Tortora segnano sfruttando degli errori dei padroni di casa e trovando il pareggio. Tortora trova anche la doppietta personale che vale il sorpasso: 2-3 a fine primo tempo.
Nella ripresa, il Monte Sant’Angelo C5 è costretto a tornare a pressare per recuperare lo svantaggio. Tiro dalla distanza di Egidio Ciuffreda che s’insacca per il nuovo pareggio. Segue il contro-sorpasso con la doppietta di Iaconeta che finalizza in transizione.
Bravi, poi, i montanari a difendere il nuovo vantaggio acquisito. Protagonista, nel finale, Giovanni Frisoli: il giovane portiere alza un muro dinanzi alla sua rete e contribuisce al successo nell’esordio stagionale.
Un progetto che riparte
Rifondato nella scorsa stagione, il Monte Sant’Angelo C5 è erede della tradizione di futsal cittadina, nonché uno dei pochissimi rappresentanti del territorio. Formato da un gruppo che unisce veterani del calcio a cinque garganico a giovani provenienti dalle società di calcio montanare, il club ha mancato la promozione in Serie C1 nella scorsa stagione per pochissimo, cedendo nel finale la vetta della classifica ad altre società.
Il sodalizio ha provato, in questa stagione, ad affrontare le numerose difficoltà che si presentano per rimanere attivi in queste categorie negli sport ritenuti erroneamente minori. Fondamentale l’approdo di forze fresche, soprattutto da parte di sipontini che, anche a seguito della chiusura del Manfredonia C5, hanno dato nuova linfa vitale al progetto.
Tra questi, Giuseppe “Dudù” Ese che funge da guida tecnica assieme ad un altro manfredoniano, Luigi “Gino” Castriotta; il fratello di quest’ultimo, Francesco, proviene dall’Under 17 della squadra del golfo, così come il portiere Michele Pinto ed il preparatore di questo ruolo, Francesco Palumbo, nella scorsa stagione all’Accademia Manfredonia.