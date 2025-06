Monte Sant’Angelo, bambini protagonisti della “Caccia al tesoro dei diritti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“DIRITTI IN COMUNE”: MERCOLEDÌ 4 GIUGNO I BAMBINI PROTAGONISTI DELLA “CACCIA AL TESORO DEI DIRITTI” PER LE VIE DI MONTE SANT’ANGELO

Saranno oltre 150 i bambini protagonisti della “Caccia al Tesoro dei Diritti”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Monte Sant’Angelo nell’ambito del progetto “Diritti in Comune” di ANCI e UNICEF, che si terrà mercoledì 4 giugno per le strade del centro cittadino.

Un gioco educativo, colorato e coinvolgente pensato per sensibilizzare i più piccoli – e, con loro, tutta la comunità – sui 10 diritti fondamentali dell’infanzia e dell’adolescenza: il diritto alla casa, alla famiglia, all’istruzione, alla salute, al gioco e allo svago, all’uguaglianza, alla partecipazione, alla libertà di esprimere la propria opinione, al nome e alla nazionalità, al benessere.

I piccoli partecipanti, divisi in squadre, si muoveranno tra piazze e strade alla ricerca dei “pezzi” del grande puzzle dei diritti, raccogliendo indizi, risolvendo quiz e costruendo insieme un messaggio di cittadinanza consapevole, inclusiva e partecipata.

Ogni classe dovrà cercare un diritto. Dopo che avrà trovato il suo “tesoro”, ciascuna classe verrà indirizzata verso il luogo di ritrovo finale (alle ore 11 presso Palazzo di Città), dove ci sarà un momento di condivisione e di riflessione e dove ogni gruppo presenterà il diritto trovato. Al termine si terrà la cerimonia di consegna di una copia della Costituzione.

Castello, Villa comunale, l’ex Ospedale (complesso dei Cappuccini), Piazza de Galganis e Rione Junno nel cuore del centro storico, Piazza della Libertà (Monumento ai caduti) e Piazza Duca d’Aosta, la terrazza di Via Belvedere “la Rotonda”, il Museo Etnografico Tancredi e Palazzo di Città alcuni dei luoghi che saranno interessati.

“Con questa iniziativa vogliamo ribadire che i bambini non sono solo il futuro, ma sono cittadini a pieno titolo, con diritti che vanno conosciuti, tutelati e promossi ogni giorno. A Monte Sant’Angelo lo facciamo mettendoli al centro delle politiche pubbliche, ascoltandoli e costruendo con loro una comunità migliore” – ha dichiarato il sindaco Pierpaolo d’Arienzo.

“Giocare con i diritti significa renderli vivi, concreti, parte del quotidiano. È questo l’obiettivo del percorso che abbiamo intrapreso: promuovere una cultura dei diritti a partire dalle scuole, dai bambini, dalle famiglie, affinché nessuno resti indietro” – ha aggiunto l’assessora al welfare Lea Basta.

L’iniziativa è parte del programma nazionale “Diritti in Comune”, promosso da ANCI e UNICEF, e si inserisce nel solco delle attività di educazione civica e partecipazione attiva che il Comune di Monte Sant’Angelo porta avanti in sinergia con le istituzioni scolastiche e il territorio.