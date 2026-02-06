Minami lancia un nuovo format di aperitivo conviviale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un nuovo modo di vivere l’aperitivo arriva al Minami, che presenta un format pensato per favorire la socializzazione e creare un’atmosfera più accogliente e informale tra i partecipanti.

Lo spazio esterno del locale è stato attrezzato con lampade riscaldanti, così da rendere l’ambiente confortevole anche nelle serate più fredde. A ogni tavolo, inoltre, sono disponibili dei plaid, pensati per garantire maggiore comfort agli ospiti e invitarli a trattenersi più a lungo.

La novità principale riguarda la formula dell’aperitivo. I clienti non dovranno più preoccuparsi di ordinare il cibo: una volta scelto il drink, sarà il locale a occuparsi delle portate. Ogni trenta minuti verrà infatti servito al tavolo un piatto con due o tre assaggi, pensati per accompagnare la bevuta e rendere l’esperienza più dinamica.

Il progetto prevede anche un calendario settimanale di incontri. Ogni settimana sarà presente un ospite diverso, chiamato a proporre un tema di discussione o un momento di confronto aperto ai partecipanti. L’obiettivo è rendere l’aperitivo un’occasione non solo di svago, ma anche di dialogo e di creazione di nuove relazioni.

Con questa iniziativa, il Minami punta a trasformare l’aperitivo in un’esperienza più partecipata, in cui il cibo, l’ambiente e le conversazioni diventano elementi centrali per favorire l’incontro tra le persone