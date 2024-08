“Mille di queste Notti”. La Bottega degli Apocrifi e il Comune di Manfredonia insieme per una rassegna speciale”Mille di queste Notti”

Prenderà il via il prossimo 20 agosto la dodicesima edizione di “Mille di queste notti”, la rassegna estiva curata dalla compagnia Bottega degli Apocrifi all’interno del Partenariato Speciale Pubblico Privato che vede gli Apocrifi di fianco al Comune di Manfredonia nello sviluppo di strategie culturali innovative. L’iniziativa – attraverso i soggetti del partenariato – è sostenuta dal Ministero della Cultura, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Impresa Sociale “Con i bambini”, all’interno del più ampio progetto “Crescincultura”, selezionato per il contrasto alla povertà educativa.

“Mille di queste notti” immagina la fine dell’estate cittadina come la possibilità di un tempo lento, in cammino, adatto alla rigenerazione delle persone, degli spazi, dei pensieri. “Più che eventi, abbiamo puntato a creare riti collettivi attraversati dall’arte e capaci di tessere nuovi fili tra i cittadini, mettendo in connessione la comunità permanente degli abitanti e la comunità temporanea dei turisti, che auspichiamo si trasformino sempre di più, anche grazie a iniziative come queste, in viaggiatori attratti dal nostro patrimonio culturale oltre quello balneare”, dicono gli Apocrifi.

“La proposta culturale di questa rassegna punta a scardinare le abitudini: lo fa attraverso gli spazi scelti, gli orari talora insoliti, il desiderio di rivolgersi alla città oltre il tempo frenetico di agosto, accompagnando la malinconia che arriva a inizio settembre, dopo gli ultimi fuochi delle feste”, racconta Domenico la Marca, Sindaco di Manfredonia.

La rassegna, con ben dodici proposte artistiche in poco più di due settimane, è articolata in due sezioni. Il Preludio alla felicità, dal 20 al 27 agosto, è dedicato alla riappropriazione artistica della città attraverso una masterclass per giovani musicisti e un laboratorio di musica riciclata per bambini (“Felici pochi e dove trovarli”, dal 20 agosto al 4 settembre con il Maestro Fabio Trimigno e Rosalba Mondelli), un workshop di cammino poetico all’alba per le vie cittadine (“Tutta mia la città”, dal 21 al 26 agosto alle ore 6.00 con Stefania Marrone), e un concerto all’alba (“Crêuza de mä” il 25 agosto alle ore 6.00 con i musicisti Matteo Fioretti, Alessandra Facchiano e Andrea Stuppiello). Una finestra assai ampia è dedicata ai piccolissimi con tre spettacoli che trovano il loro luogo di rappresentazione tra Piazzale Diomede e il Chiostro del Comune, invaso letteralmente dai suoi cittadini più giovani. Il 22 agosto l’appuntamento è con “Come Se.Me.”, una produzione per sessanta spettatori di Kuziba/Teatri di Bari; il 23 agosto “La battaglia dei cuscini”, l’evento epico della compagnia Il Melarancio aspetta bambini, ragazzi, genitori, nonni e passanti; il 24 agosto, infine, andrà in scena “L’elefantino”, spettacolo a cura di La Baracca – Testoni Ragazzi.

La seconda sezione, Parole per la città nuova, si svolgerà dal 2 al 7 settembre, e si aprirà col ritorno atteso dello spettacolo itinerante in cuffia “Tutti i cinema minuto per minuto”, dedicato dal Collettivo Circolo Bergman di Milano e dalla Bottega degli Apocrifi alla città di Manfredonia e ai suoi vecchi cinema. Questa seconda parte della rassegna, grazie alle suggestioni del Direttore Artistico Cosimo Severo, troverà il suo cuore nella rigenerazione della Pineta di Siponto e nella restituzione di questo straordinario polmone verde alla città, attraverso una lezione/concerto (“Felici pochi in pineta”, il 4 settembre con i partecipanti alla masterclass dell’Orchestra degli F.P. e al percorso di musica riciclata); uno spettacolo in cuffia da godere seduti tra i pini (“Il traino dei fessi. Ovvero dietro ogni scemo c’è un villaggio”, il 5 settembre con Giuseppe Ciciriello – Compagnia Carticù) e un’istallazione/spettacolo a cura degli Apocrifi (“Il bosco di Fahrenheit” il 6 e il 7 settembre che vede attori e musicisti assieme ai partecipanti al workshop “Cantiere Fahrenheit”, in programma al Teatro Dalla dal 2 al 5 settembre e dedicato a lettori appassionati), ispirata al bosco del celebre “Fahrenheit 451”, dove – nel futuro dispotico immaginato da Ray Bradbury, in cui ai pompieri è affidato il compito di bruciare i libri – si rifugiano gli uomini libro, che si prendono cura di quelle parole imparandole a memoria e custodendole prima che i volumi vengano bruciati.

A questo link è possibile consultare il programma dell’edizione 2024 di “Mille di queste notti”.

Per info, prenotazioni e iscrizioni ai workshop: nella settimana di Ferragosto sarà attivo il numero 335.244843 dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00.

A partire da lunedì 19 agosto verranno ripristinate le seguenti modalità: email botteghino@bottegadegliapocrifi.it, tel. 0884.532829 – 335.244843 e biglietteria del Teatro Comunale Lucio Dalla (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, sabato dalle 10.00 alle 13.00).