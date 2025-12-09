Milano, evaso dal carcere di Opera: caccia all’uomo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Caccia all’uomo a Milano: un detenuto è evaso dal carcere di Opera nella mattinata del 9 dicembre. Si tratta di un uomo di origini albanesi di 41 anni, condannato a una pena che si sarebbe conclusa nell’ottobre 2048.

Le modalità dell’evasione sono ancora al vaglio degli inquirenti. Il detenuto sarebbe riuscito a fuggire approfittando di un momento di distrazione del personale di custodia. Scattato immediatamente l’allarme.

Le ricerche in corso

Tutte le forze dell’ordine della Lombardia sono state allertate. Posti di blocco alle principali vie di fuga e controlli serrati alle stazioni ferroviarie e agli aeroporti. “Lo riprenderemo presto”, assicurano dal Viminale.

Il sindacato di Polizia Penitenziaria denuncia: “Manca personale, i carceri sono insicuri”. Una critica che il Ministero della Giustizia respinge al mittente, parlando di “episodio isolato”.

La popolazione è stata invitata a segnalare eventuali avvistamenti sospetti. L’evaso non sarebbe considerato pericoloso, ma le autorità raccomandano di non avvicinarlo.