Cronaca Italia

Milano, evaso dal carcere di Opera: caccia all’uomo

Detenuto albanese 41enne svanisce nel nulla. Fine pena prevista per il 2048: scatta l'allarme massimo nelle forze dell'ordine.

Fabrizio Della Corte9 Dicembre 2025
Milano rapinatore evaso dal carcere
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Caccia all’uomo a Milano: un detenuto è evaso dal carcere di Opera nella mattinata del 9 dicembre. Si tratta di un uomo di origini albanesi di 41 anni, condannato a una pena che si sarebbe conclusa nell’ottobre 2048.

Le modalità dell’evasione sono ancora al vaglio degli inquirenti. Il detenuto sarebbe riuscito a fuggire approfittando di un momento di distrazione del personale di custodia. Scattato immediatamente l’allarme.

Le ricerche in corso

Tutte le forze dell’ordine della Lombardia sono state allertate. Posti di blocco alle principali vie di fuga e controlli serrati alle stazioni ferroviarie e agli aeroporti. “Lo riprenderemo presto”, assicurano dal Viminale.

Il sindacato di Polizia Penitenziaria denuncia: “Manca personale, i carceri sono insicuri”. Una critica che il Ministero della Giustizia respinge al mittente, parlando di “episodio isolato”.

La popolazione è stata invitata a segnalare eventuali avvistamenti sospetti. L’evaso non sarebbe considerato pericoloso, ma le autorità raccomandano di non avvicinarlo.

Tags
Fabrizio Della Corte9 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©