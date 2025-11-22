[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Milano-Cortina, la Fiamma Olimpica a Foggia: ecco quando

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è molto più di un rito sportivo: è l’avventura entusiasmante che annuncia l’arrivo dei Giochi nel nostro Paese. Un itinerario che inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del tradizionale fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre da dove, due giorni dopo, inizierà il suo percorso.

Con il passaggio della Fiamma in ogni regione italiana, tutti i cittadini avranno l’opportunità di partecipare alla grande emozione di Milano Cortina 2026 e di condividere i valori Olimpici e sportivi attraverso un grande momento collettivo. Una possibilità straordinaria per mostrare al mondo intero la bellezza e la ricchezza storica e culturale nostrana attraverso la staffetta dei tedofori che rappresentano e celebrano lo Spirito Italiano: una forza vibrante, dinamica e profondamente contemporanea. Coca-Cola e Eni sono i Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica che accompagneranno questo momento che segna l’ultimo tratto di strada prima dell’inizio dei Giochi invernali italiani.

ECCO QUANDO LA FIAMMA OLIMPICA ARRIVERA’ A FOGGIA

Il giorno di Capodanno, il primo gennaio 2026, da Bari la Fiamma si dirige verso nord fino a Campobasso, città tra colline e montagne, dove sarà il 1° gennaio 2026. Prima illuminerà Trani con la sua cattedrale sul mare, Castel del Monte e Barletta con le memorie del Colosso e della Disfida. Ma anche Foggia e le pianure del Tavoliere, Termoli e per finire proprio a Campobasso.

