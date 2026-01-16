Milano, clochard trovato morto sotto un cavalcavia: è il terzo

Un'altra tragedia legata al freddo a Milano. Un clochard di circa 40 anni è stato trovato morto questa mattina sotto un cavalcavia di via Padova. Si tratta del terzo senzatetto che perde la vita a cau...

Un'altra tragedia legata al freddo a Milano. Un clochard di circa 40 anni è stato trovato morto questa mattina sotto un cavalcavia di via Padova. Si tratta del terzo senzatetto che perde la vita a causa delle temperature rigide nel capoluogo lombardo dall'inizio dell'anno.

Il ritrovamento

Il corpo è stato scoperto questa mattina dagli agenti della polizia di Stato, intervenuti insieme agli operatori del 118. L'uomo giaceva privo di vita sotto il ponte ferroviario. Le temperature gelide delle ultime notti, scese abbondantemente sotto lo zero, sarebbero la causa del decesso. La situazione dei senzatetto in città resta critica, come segnalato dai bollettini meteo delle ultime ore.

Le altre vittime del gelo

Il 9 gennaio scorso un clochard era stato trovato senza vita nei pressi della stazione ferroviaria di Cadorna. Il 5 gennaio un italiano di 34 anni, Andrea Colombo, era stato soccorso al capolinea della M3 al confine con San Donato Milanese: poche ore dopo i medici avevano comunicato la morte per ipotermia. Tre vittime in meno di due settimane rappresentano un bilancio drammatico. La vicenda è stata approfondita dalla stampa locale.

L'emergenza freddo

Le associazioni di volontariato chiedono interventi urgenti. I dormitori comunali sono al limite della capienza e molti senzatetto rifiutano di essere accolti nelle strutture. Il comune di Milano ha attivato un piano freddo con posti letto aggiuntivi, ma evidentemente non basta a evitare le tragedie.