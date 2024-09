Michelle Hunziker sexy sul red carpet: l’outfit è da urlo

Il look di Michelle Hunziker fa girare la testa ed è tutto da copiare: sul red carpet brilla di eleganza e sensualità.

Se c’è una maestra di sensualità ed eleganza nel panorama dello spettacolo italiano, questa è proprio la super Michelle Hunziker, che non perde occasione per dare una lezione di stile a tutti, sfoggiando i migliori outfit che accompagnano il suo fisico da urlo. La showgirl ha di nuovo fatto impazzire tutti sul red carpet con un abitino attillato di alta moda, portato con grande grazia e stile. L’outfit è davvero da urlo!

Da copiare per un’occasione speciale in cui sentirsi belle, femminili e sensuali. Grandi sorrisi e spontaneità di fronte ai click dei fotografi e anche qualche scatto in compagnia di amiche e colleghe, come Ilary Blasi. Le due, infatti, si sono mostrate in grande sintonia, abbracciate e belle come non mai, insieme.

L’outfit sexy ed elegante di Michelle Hunziker sul red carpet: tutto da copiare per le occasioni speciali

Nel pieno centro di Roma, sotto mille click di fotografi e sotto gli occhi dei fan di una delle serie tv più riuscite del catalogo Netflix: è il red carpet di Emily in Paris, dove hanno sfilato anche alcune personalità dello spettacolo italiano, tra cui anche la super Michelle Hunziker bella, sorridente e con un vestito che non lascia niente all’immaginazione.

Abito a sirena marca Balenciaga di colore scuro, impreziosito da punti luci scintillanti per esaltare l’incarnato del viso, gli occhi e i naturali colori della conduttrice. Grande trasparenza per una sensualità al massimo con reggiseno a balconcino e tanga coordinato in vista.

Anche la sua amica e collega showgirl Ilary Blasi ha dato lezioni di stile con abito nero monopetto con spalline imbottite, corto per mostrare le belle gambe della conduttrice. Dettaglio da notare: le scarpe col tacco a spillo e la punta affilata, per un tocco di aggressività sexy in più. Sul red carpet della serie Netflix, le due conduttrice hanno sicuramente spiccato, anche grazie agli outfit d’alta moda.