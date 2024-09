Elisabetta Gregoraci, il retroscena clamoroso su Ilary Blasi: “Sarei andata avanti”

Quello che ha rivelato Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti senza parole: un retroscena su Ilary Blasi che non tutti conoscevano.

Sulla conduttrice e showgirl Ilary Blasi si è detto di tutto. Negli ultimi tempi è un nome circolato sulla bocca di tutti per motivi più o meno edificanti. Dalle voci di una possibile rottura con lo storico – ormai ex – marito Francesco Totti, fino, poi il definitivo crollo del rapporto tra i due e il mediatico divorzio che ne è conseguito. Tutti parlano, chiacchierano, dicono qualcosa sulla Blasi, che sta cercando di ricostruirsi una vita nuova, lontano dalle polemiche e vicina alla sua nuova fiamma Bastian Muller, ormai al suo fianco da oltre un anno.

E sulla showgirl qualcosa lo ha svelato anche la collega Elisabetta Gregoraci, durante un’accorata intervista rilasciata durante il programma “Donne al bivio”, che l’ha vista aprirsi su molti aspetti della sua vita lavorativa, intima e privata. La conduttrice ha risposto in maniera aperta e sincera su tanti argomenti, rivelando un retroscena inaspettato su Ilary Blasi, che ha lasciato tutti senza parole.

Le parole di Elisabetta Gregoraci su Ilary Blasi stupiscono il pubblico

Tra le due conduttrici non sembra esserci mai stato un cattivo rapporto, almeno quanto a ciò che si sa in superficie. Ad oggi, tra abilissimi scovatori di gossip, internet e social network, è davvero difficile – se non impossibile – nascondere qualcosa. Ecco che tra Elisabetta Gregoraci e Ilary Blasi non sembra essere mai accaduto niente di particolare. E nonostante questo, le parole della prima hanno lasciato un po’ tutti interdetti.

La domanda a cui ha risposto la Gregoraci riguardava la sua conduzione di “Battiti Live”, il programma musicale serale che ha condotto fino alla scorsa edizione, affidata, appunto, ad Ilary Blasi. Elisabetta ha così confessato quanto fosse stata triste di questa decisione presa dai vertici Rai.

Alle telecamere di “Storie di donne al bivio” e ai microfoni di Monica Setta, ha raccontato così di non aver guardato le puntate con la Blasi, per il troppo dispiacere di essere stata estromessa dalla trasmissione.

Ha raccontato, poi, di quanto fosse stato emotivamente difficile, per lei riuscire a guardare la trasmissione in cui era stata sostituita. “Quello è stato un programma che mi ha dato così tanto e lo porto nel cuore e per questo sarei andata avanti” ha spiegato la Gregoraci, dicendosi dispiaciuta soprattutto per aver dovuto lasciare tutte le persone che aveva conosciuto all’interno dello show e dietro le quinte. Nessun riferimento, dunque, alla qualità della conduzione della Blasi, che ha preferito non guardare nemmeno, per l’eccessivo peso emotivo.