Michelle Hunziker e lo spot che richiama il suo di 31 anni fa

Michelle Hunziker, a 48 anni, torna a incantare il pubblico con una nuova campagna pubblicitaria di lingerie per Triumph. La showgirl, che a 31 anni aveva già fatto scalpore nella nota pubblicità con il suo ‘lato B’, si mostra ancora una volta con eleganza e sensualità, indossando reggiseno e slip neri in pizzo, mentre nelle sue storie social si fa rivedere sul set mentre le truccano i glutei. Con ironia, commenta “Dal ’94 al 2025…!” richiamando la celebre pubblicità di quasi tre decenni fa, quando il suo fondoschiena diventò iconico grazie alla campagna Roberta.

Michelle Hunziker e le rivelazioni su quello spot

Ricordando quegli anni, Michelle rivela come il suo popò sia stato il trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo, grazie ai manifesti pubblicitari che la resero celebre in tutta Italia. Nonostante il passare degli anni, la Hunziker mantiene un fisico impeccabile, tonico e senza segni di invecchiamento, frutto di una dieta sana e di allenamenti mirati. La sua naturale eleganza e il sorriso contagioso sono rimasti intatti, rendendola un esempio di bellezza senza tempo.

Attualmente felice e appagata dalla relazione con Nino Tronchetti Provera e dalla serenità familiare con le sue figlie e il nipotino, Michelle si mostra radiosa e sicura di sé, confermando il suo status di icona di stile e femminilità.