Michele U Sculer a linea verde su Rai 1 con le sue vacche podoliche e capre garganiche. Una meravigliosa occasione per raccontare la storia di Michele U Sculer, allevatore orgoglioso della sua terra. Un occasione per far conoscere questo mestiere difficile, questo stile di vita per l’allegamento della vacca Podolica e della capra Garganica.

“Ringrazio con tutto il cuore @lineaverderai1 e il grande @peppone_calabrese perché girano l’Italia alla ricerca di ragazzi, di Uomini e Donne che ogni giorno danno la vita per l’agricoltura e l’allevamento, mestiere primario della nostra nazione” Scrive Michele Totaro alias U Sculer sui social.

Appuntamento su Rai 1 domenica 23 giugno alle 12.20