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MeteoPuglia in Foto: “Umidità alle stelle nella notte, nel foggiano spicca il 93% di Manfredonia”

🥵 #UMIDITÀ alle stelle nella notte tra il 04 e il 05 AGOSTO 2026 su #Salento e #Tavoliere: aria satura e sensazione di afa persistente anche nelle ore più fresche.

📉 #Valori leggermente più contenuti su #Barese e aree interne centrali, ma senza veri benefici: il ristagno dell’aria ha mantenuto condizioni comunque pesanti.

🌫️ Risveglio con #nebbie e #foschie diffuse, a tratti anche fitte: tipica situazione da aria calma e umida che, raffreddandosi nelle ore notturne, raggiunge il punto di rugiada con condensazione nei bassi strati

🌡️ #Oggi, mercoledì 5 agosto, altra giornata impegnativa: #caldo intenso lungo tutta la dorsale interna, con elevato disagio bioclimatico nelle ore centrali.

👉 Da voi com’è il risveglio? Nebbia anche dalle vostre parti o cielo limpido ma afoso? Scrivetelo nei commenti

MeteoPuglia in Foto

Dati meteonetwork