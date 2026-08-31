Beautiful, anticipazioni 31 agosto 2026: Hope sostiene Carter, Steffy lo mette in guardia

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 31 agosto 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Carter pensa che la Forrester Creations debba evolversi, infatti ha fatto una proposta che ha colto tutti di sorpresa. A parer suo l’azienda oltre alla moda dovrebbe dedicarsi anche ai settori di beni di lusso, accessori, cosmetici e profumi. Eric, Ridge e Steffy sono apparsi alquanto interessati, temono però i rischi economici.

Anticipazioni Beautiful 31 agosto 2026: il piano di Carter preoccupa Steffy, anche Ridge ed Eric hanno dei dubbi

Steffy troverà nell’ufficio stilisti Brooke mentre parla in segreto con Hope e Carter e per non farle capire la verità le dirà che stavano parlando della proposta che Carter ha fatto alla Forrester.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Steffy dirà ancora come la pensa, cioè che il piano sia molto rischioso. In azienda tutti hanno una grande stima per Carter, però questa colta anche Eric e Ridge avranno dei dubbi. Hope invece è convinta che l’idea di Carter sarebbe per l’azienda un grande vantaggio. La figlia di Ridge metterà Carter in guardia dalla Logan, lei pensa che stia manifestando il suo sostegno solo per proteggere la Hope for tge future.