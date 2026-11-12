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Meteo weekend, in arrivo aria più fredda

Dal punto di vista meteo, gli ultimi giorni della settimana si prospettano piuttosto movimentati. Le temperature, inizialmente miti, si abbasseranno per effetto di venti più freddi da nordest soprattutto al Nord e sul settore adriatico centrale.

Lo scrive Meteo.it

La tendenza meteo per il weekend mostra probabili schiarite, sabato, al Nord e sull’alta Toscana. Nel resto del Paese il tempo sarà variabile, con maggiore probabilità di piogge su Sardegna occidentale, Calabria tirrenica, Campania, Abruzzo e Lazio. Soffieranno intensi venti di bora tra la notte e il mattino sull’area dell’Adriatico settentrionale. Le temperature saranno in diminuzione, specialmente sulle regioni centrali adriatiche e al Nord.

Nello scenario più probabile per domenica i modelli prevedono nuovamente l’ingresso di correnti umide occidentali, premessa di piogge soprattutto per le regioni centrali tirreniche, la Campania, la Calabria nordoccidentale, il settore ovest della Sardegna.