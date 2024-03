Meteo: tanta sabbia in quota tra Pasqua e Pasquetta

Nelle prossime ore registreremo ingenti concentrazioni di pulviscolo sabbioso in quota con apice tra la seconda parte della domenica di Pasqua e la prima parte di Pasquetta. In questa fase i cieli potranno risultare offuscati, giallognoli o rossastri.

Quanto durerà? Nella notte tra lunedì e martedì la sabbia in quota verrà scacciata dalle correnti nord occidentali.

Ovviamente non si tratta di sabbia vera e propria, ma più precisamente di pulviscolo sabbioso in sospensione, particelle di polvere, molto leggere e sottili, che vengono trasportate dai forti venti a media alta quota in troposfera. Tramite deboli precipitazioni, possono poi depositarsi sulle superfici.

MeteOne Puglia e Basilicata