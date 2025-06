[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, svolta nella prossima settimana?

Secondo IlMeteo.it, un flusso di correnti in discesa dal Nord Atlantico, più fresche ed instabili sono pronte ad irrompere fin verso il cuore dell’Europa.

Un segnale importante di svolta potrebbe arrivare intorno al 3-4 Luglio. Dando uno sguardo agli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo pare che una vasta depressione, centrata tra Isole Britanniche e Scandinavia, possa inviare correnti più fresche fin sul nostro Paese; l’ingresso di questi spifferi instabili in discesa dal Nord Europa potrebbe agire da innesco per lo scoppio, talvolta improvviso, di forti temporali, anche accompagnati da grandine, in particolare sulle regioni settentrionali.

Le regioni meridionali saranno coinvolte?

Per i dettagli, vista la distanza temporale ancora molto elevata, dovremo aspettare ancora qualche giorno.