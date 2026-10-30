Meteo
Meteo, severo maltempo tra Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Meteo, severo maltempo tra Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti
Severo maltempo previsto tra il primo ed il due novembre sulla fascia adriatica ed in Puglia.
Dopo il maltempo del giorno di Ognissanti, occhio al 2 novembre con maltempo severo tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica con piogge anche intense e quota neve in calo fino a 1100-1200 metri in Abruzzo.
Ad oggi è ancora difficile da inquadrare la zona che riceverà maggiore pioggia della Capitanata, ma non si escludono picchi di 100mm su Gargano e Tavoliere.
Anche oltre in Abruzzo.