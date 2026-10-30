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Manfredonia protagonista della vela giovanile: quattro giorni di regate, sport e turismo

Dal 29 ottobre al 1° novembre 2026, Manfredonia diventa il cuore della vela giovanile italiana. Circa 300 atleti, provenienti da tutte le regioni d’Italia, si ritrovano nel magnifico Golfo per una grande manifestazione nazionale organizzata da Gargano Sailing Club, in collaborazione con la Classe ILCA e l’VIII Zona della Federazione Italiana Vela.

In palio non c’è soltanto il podio: la competizione è valida per il percorso di qualificazione ai Campionati Europei del 2027. Quattro giorni di sport, passione e sfide con il vento, in cui il talento dei giovani velisti incontra la bellezza straordinaria di un territorio che ha nel mare la propria identità più autentica.

Ogni regata sarà una prova di tecnica, coraggio, strategia e determinazione.

Ogni vela spiegata sull’acqua racconterà una storia di sacrifici, sogni e ambizioni. Ma questa manifestazione va ben oltre la dimensione agonistica. Portare centinaia di atleti, tecnici, famiglie e accompagnatori a Manfredonia in autunno significa dimostrare che il turismo non deve fermarsi con l’estate. Significa generare opportunità per alberghi, ristoranti, commercianti e operatori locali, trasformando lo sport in una concreta leva di sviluppo economico.

È questa la sfida: fare del mare una risorsa viva dodici mesi l’anno, valorizzando il Golfo, il patrimonio culturale e l’accoglienza della città.

Lo sport può diventare il ponte tra turismo, impresa, istituzioni e comunità, creando occasioni di crescita che lascino un segno anche dopo l’ultima regata. Al centro ci sono soprattutto i giovani. La vela insegna autonomia, responsabilità, rispetto dell’ambiente e capacità di affrontare l’imprevisto. In mare non basta essere veloci: bisogna saper leggere il vento, prendere decisioni e non arrendersi quando le condizioni cambiano.

Sono lezioni che valgono nello sport come nella vita. Dal 29 ottobre al 1° novembre, Manfredonia avrà l’occasione di mostrare all’Italia il proprio volto migliore: una città che crede nel mare, investe nei giovani e sa trasformare una manifestazione sportiva in un’opportunità per l’intero territorio. Perché ogni grande evento lascia qualcosa in più di una classifica: lascia relazioni, visibilità, entusiasmo e nuove prospettive. E quando le vele si aprono nel Golfo di Manfredonia, non è soltanto la competizione a prendere il largo. È un’intera città che sceglie di credere nel proprio futuro.