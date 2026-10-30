Trekking di novembre organizzati dalla Pro Loco Manfredonia

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TREKKING DI NOVEMBRE: DUE APPUNTAMENTI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

Natura, colori d’autunno, storia e tradizioni locali sono i protagonisti del programma di trekking di novembre, che propone due esperienze dedicate alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio.

Il calendario prevede due appuntamenti pensati per vivere il paesaggio attraverso il cammino, riscoprendo luoghi suggestivi, testimonianze del passato e tradizioni che raccontano l’identità del territorio.

Il primo appuntamento è in programma il 15 novembre a Bosco Cavolecchia, con il Photo Trekking del Foliage, un’escursione dedicata alla bellezza dei colori autunnali e al fascino della natura in questa stagione. Un’occasione per immergersi nel paesaggio, attraversare sentieri suggestivi e catturare, attraverso la fotografia, le sfumature e gli scorci più caratteristici dell’autunno.

L’iniziativa sarà guidata dalla guida escursionistica Andrea Stuppiello, in collaborazione con Leo Guerra. Per chi desidera proseguire la giornata all’insegna della convivialità, sarà inoltre possibile partecipare a un pranzo facoltativo e a pagamento, presso Casa Natura, previa prenotazione.

Il secondo appuntamento si svolgerà il 28 novembre a Macchia e dintorni, con il Trekking dei Frantoi, un itinerario che intreccia natura, storia e cultura contadina. Il percorso condurrà alla scoperta di antichi frantoi e luoghi legati alla tradizione olivicola, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere più da vicino la storia della produzione dell’olio e il valore di una delle eccellenze del territorio.

L’esperienza si concluderà presso il Frantoio Armillotta e Figli, dove sarà possibile partecipare, facoltativamente e su prenotazione, a una degustazione a pagamento di diverse tipologie di olio extravergine di oliva e prodotti tipici locali.

Ad accompagnarci, sarà sempre la guida escursionistica Andrea Stuppiello.

Le due iniziative, entrambe con trekking gratuito, si inseriscono in un percorso di promozione del territorio che punta a valorizzarne le risorse ambientali, il patrimonio storico e le tradizioni enogastronomiche, favorendo forme di turismo lento e sostenibile.

Due occasioni per camminare, conoscere e riscoprire il territorio, attraverso esperienze che mettono al centro il contatto con la natura, la memoria dei luoghi e i sapori autentici della tradizione.

Info e prenotazioni: 0884 939670 – 393 0207068

Progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso 2026 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco.