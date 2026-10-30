Meteo

Meteo weekend: le previsioni sul Gargano di Halloween e Ognissanti

Redazione30 Ottobre 2026
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Meteo weekend: le previsioni sul Gargano di Halloween e Ognissanti

Venerdì 30 ottobre: temperature in calo per venti da NW, possibilità di pioggia in tarda mattinata. Cielo nuvoloso

Sabato 31 ottobre: temperature in ulteriore calo con massime non superiori a 16-17 gradi. Nuvoloso con possibilità di pioggia al mattino e al pomeriggio

Domenica 1 novembre: cielo coperto con pioggia, temperature quasi invernali

Redazione30 Ottobre 2026