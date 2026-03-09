[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo settimana: ecco quando arriva il maltempo

Nella parte centrale della settimana al suolo prevarrà un campo di pressione alta e livellata nell’area mediterranea, una struttura un po’ meno solida in quota dove le correnti saranno occidentali e leggermente instabili. Per l’Italia questa situazione, associata sempre a una massa d’aria mite per la stagione, si tradurrà in una locale instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi per il Centrosud (condizioni tipiche da primavera inoltrata).

Lo scrive Meteo.it

In sostanza il tempo sarà instabile dall’11 marzo, poi miglioramento per giovedì e venerdì. Nel prossimo weekend si dovrebbe aprire una fase di alcuni giorni di tempo tra il perturbato e l’instabile in estensione a tutta l’Italia con numerose piogge, anche a carattere di rovescio o temporale con fenomeni localmente abbondanti, il tutto accompagnato anche da venti forti e la tendenza ad un raffreddamento verso temperature più vicine alla norma.