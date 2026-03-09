Meteo

Meteo settimana: ecco quando arriva il maltempo

Redazione9 Marzo 2026
Вriving car on flooded road during flood caused by torrential rains. Cars float on water, flooding streets. Splash on car. Flooded city road with large puddle. Flooding after heavy rains at city
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo settimana: ecco quando arriva il maltempo

Nella parte centrale della settimana al suolo prevarrà un campo di pressione alta e livellata nell’area mediterranea, una struttura un po’ meno solida in quota dove le correnti saranno occidentali e leggermente instabili. Per l’Italia questa situazione, associata sempre a una massa d’aria mite per la stagione, si tradurrà in una locale instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi per il Centrosud (condizioni tipiche da primavera inoltrata).

Lo scrive Meteo.it

In sostanza il tempo sarà instabile dall’11 marzo, poi miglioramento per giovedì e venerdì. Nel prossimo weekend si dovrebbe aprire una fase di alcuni giorni di tempo tra il perturbato e l’instabile in estensione a tutta l’Italia con numerose piogge, anche a carattere di rovescio o temporale con fenomeni localmente abbondanti, il tutto accompagnato anche da venti forti e la tendenza ad un raffreddamento verso temperature più vicine alla norma.

Redazione9 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©