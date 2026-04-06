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Meteo, quanto durerà l’anticiclone?

Secondo gli esperti di IlMeteo.it l’anticiclone che sta portando la prima calda primavera non durerà a lungo.

A partire da Venerdì 10 aprile, l’alta pressione comincerà infatti a essere insidiata da due distinte minacce. A est dell’Italia, sulle regioni balcaniche, sarà presente un ampio vortice alimentato da aria fredda, destinato ad avvicinarsi gradualmente al nostro Paese. Contemporaneamente, dal Regno Unito scenderà un secondo vortice che, attraversando la Francia, punterà dritto verso il Mediterraneo per poi essere inglobato dal sistema balcanico. Si verrà così a formare una vasta circolazione ciclonica in grado di coinvolgere progressivamente tutta la Penisola, con un peggioramento inizialmente sulle regioni del Nord e, entro Sabato 11, anche sul resto del territorio.

Si passerà quindi da un contesto mite e soleggiato a uno nuovamente dominato dai classici capricci della Primavera, con il ritorno di piogge e temporali, un rinforzo dei venti e un generale calo delle temperature.