Meteo Puglia, le previsioni del weekend del 2 giugno

Ecco le ultimissime per il 2 giugno raccolte da MeteoLive, per quanto concerne la Puglia e l’Italia in generale.

Occhio ai temporali pomeridiani secondo le ultime elaborate da ECMWF che ci mostra una domenica complessivamente inaffidabile e instabile a causa di questi flussi umidi provenienti da sud-ovest che arrecheranno acquazzoni e temporali sia al Nord che al Centro Italia.

Probabile lo sviluppo di qualche improvviso temporale pomeridiano anche sulla Puglia centro-settentrionale, la Campania e la Basilicata, mentre sul resto del meridione il tempo si manterrà più stabile e soprattutto molto più caldo.

La vicinanza dell’alta pressione nordafricana al sud permetterà alla colonnina di mercurio di superare agevolmente anche i 30 °C dalla Puglia alla Sicilia, mentre più a nord farà decisamente più fresco.