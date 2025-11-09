[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, prossima settimana all’insegna dell’estate di San Martino

Dal punto di vista meteorologico, l’Estate di San Martino indica quel breve periodo di tempo stabile e relativamente caldo che spesso si manifesta intorno all’11 novembre, quando un campo di alta pressione interessa l’Europa meridionale.

Ed è quello che, molto probabilmente, avremo la prossima settimana, come anticipato da IlMeteo.it

Dopo le ultime piogge attese nel corso di Lunedì 10 Novembre al Sud (strascico di un vortice ciclonico che interesserà l’Italia nel corso di Domenica 9), la prossima settimana vedrà condizioni meteo in netto miglioramento, grazie all’avanzata di unvasto campo di alta pressione.

Al Centro-Sud e sulle due Isola Maggiori ci aspettiamo un deciso aumento delle temperature, con valori fino a 22/24°C in Sicilia e Sardegna. Al Nord invece, soprattutto in pianura, dovremo fare i conti con l’altra faccia della medaglia degli anticicloni autunnali e invernali, ovvero con la formazione di foschie e nebbie anche compatte, destinate a formarsi specie dopo il tramonto e al primo mattino: sulle regioni settentrionali, dunque, i valori termici si manterranno decisamente più bassi.