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Meteo, primo vero caldo da giovedì e nel weekend

Secondo IlMeteo.it da Giovedì 21 Maggio e per il resto della settimana le temperature aumenteranno in modo evidente, determinando un’atmosfera simil-estiva.

Nel giro di poche ore, gran parte dell’Italia potrà assaporare il primo vero caldo di stagione, un contesto ideale per trascorrere più tempo all’aria aperta, concedersi passeggiate o programmare le prime uscite al mare. L’aumento termico sarà accompagnato da condizioni meteo ovviamente più stabili e da una maggiore presenza del sole, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

Anche il Sud non resterà escluso da questa ondata di calore: Campania e Sicilia saranno le regioni più calde, con Napoli pronta a toccare punte di almeno 28-29°C.