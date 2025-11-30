Meteo

Meteo, possibile ciclone mediterraneo a metà settimana

Redazione30 Novembre 2025
a wet window with a traffic light on it
Photo by C. G. on Unsplash
Secondo MeteoLive, da mercoledì 3 dicembre una vasta depressione, che finora ha stazionato pigramente tra il Regno Unito e l’Islanda, deciderà di inviare un impulso di aria polare verso sud. Da questa manovra nascerà una goccia fredda.

Ci sarà un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche. L’instabilità risalirà minacciosa dal Nord Africa e dalla Tunisia, puntando il mirino sulle nostre regioni meridionali.

Tra giovedì 4 e venerdì 5 dicembre, il vortice ciclonico dovrebbe intraprendere un viaggio verso nord, risalendo dallo Ionio verso l’Adriatico. Se questa traiettoria venisse confermata, alcune regioni del Mezzogiorno potrebbero trovarsi sotto scacco. La situazione richiede attenzione: il nord-est della Calabria, la Basilicata e parte della Puglia rischiano di ricevere quantitativi di pioggia abbondanti, con possibilità di rovesci intensi o temporali.

Redazione30 Novembre 2025
