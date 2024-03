Meteo Pasqua e Pasquetta: le ultime

L’aggiornamento meteo di Pasqua e Pasquetta secondo ILMETEO.IT.

Pasqua e Pasquetta 2024: è arrivato il nuovo aggiornamento per piogge e temperature, che inizia a delineare un quadro piuttosto dinamico con il rischio di precipitazioni improvvise tipiche della prima parte di Primavera.

L’Italia, e in particolare le regioni del Centro-Nord, rischia di trovarsi in una sorta di “zona di convergenza” in cui interagiscono queste importanti figure meteorologiche.



Proprio in questa “terra di nessuno” avvengono i contrasti maggiori e più insidiosi: il calore che si accumula nei bassi strati dell’atmosfera aumenta il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi e grandinate. In sostanza, potremmo trovarci di fronte ad una serie di incursioni fredde ed instabili in quota in grado di destabilizzare non poco l’atmosfera, provocando piogge e temporali.

Come capita spesso in Primavera, questo non significa che le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno rovinate dalle precipitazioni, anzi: questo tipo di fenomeni durano al massimo poche ore, prima del ritorno del sole (si tratta insomma della classica instabilità primaverile).

Al Sud e sulle due Isole Maggiori non è addirittura da escludere la possibilità delle prime fiammate di calore, con punte massime di temperature pronte a schizzare fin verso i 24°C!