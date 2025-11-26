[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, occhio a venerdì 28 novembre

Venerdì un vortice di bassa pressione sarà posizionato al Sud Italia, dove manterrà condizioni di instabilità con rovesci e temporali soprattutto in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, localmente intensi.

Qualche debole precipitazione sarà possibile anche in Abruzzo e Molise.

ULTIME SUL FINE SETTIMANA

L’evoluzione per il fine settimana indica per sabato un parziale miglioramento al Sud, con solo dei rovesci che potrebbero insistere sulla Puglia meridionale e tra bassa Calabria e Sicilia, con venti ancora moderati di Maestrale sui mari meridionali e sulle Isole. Dal punto di vista termico le temperature massime saranno in generale aumento, mentre le minime subiranno un calo nelle regioni centrali e, meno marcato, al Sud.

Fonte: Meteo.it