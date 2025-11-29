[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, nella prossima settimana in arrivo altra pioggia

Piogge più che generose sulla Puglia negli ultimi giorni.

Un’autentica valanga d’acqua è prevista stamane dai principali modelli matematici, e riportata da MeteoLive, per l’intervallo temporale tra il 3 e il 5 dicembre quando il Mediterraneo centrale e dunque l’Italia potrebbe ospitare una depressione in grado di attivare forti precipitazioni soprattutto a cavallo della Sicilia e della Calabria ma in espansione a gran parte d’Italia.

Si tratterà di un episodio di maltempo autunnale, caratterizzato cioè da temperature miti che sicuramente non farà bene alla neve caduta in Appennino ma nemmeno sulle Alpi perché accompagnato da un flusso di correnti di Scirocco che innalzeranno, e non di poco, le temperature.