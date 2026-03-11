[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, le ultime novità sul weekend

Il fronte che giovedì interesserà parte delle nostre regioni centro-settentrionali scivolerà venerdì verso sud piuttosto indebolito e si limiterà a distribuire un po’ di instabilità diurna sulle zone interne appenniniche centro-meridionali. Sul resto d’Italia le condizioni risulteranno più stabili e soleggiate, con temperature in aumento di alcuni gradi.

Lo scrive 3BMeteo.com

Dal Nord Atlantico, tuttavia, una nuova perturbazione sarà già pronta ad entrare in azione sullo Stivale e lo farà sabato a partire dalle regioni settentrionali.

Per la giornata di domenica la tendenza si fa più complicata, a causa della traiettoria che dovrebbe seguire il nuovo fronte. Con gli ultimi dati disponibili non sembra più così scontato un suo passaggio verso le regioni dell’Italia centro-meridionale, come poteva sembrare fino a 24 ore fa.