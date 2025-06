[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, le prime proiezioni per Luglio e Agosto

Estate 2025: sono appena arrivate le proiezioni aggiornate del Centro Europeo per Luglio e Agosto su temperature e precipitazioni, riproposte da IlMeteo.it su cui cercheremo di fare una sintesi.

Quest’anno il caldo, quello intenso e afoso, è arrivato in anticipo e su alcune regioni stiamo già sfiorando i 40°C (in molte zone del Centro la soglia dei 35°C è già stata superata). Un po’ come sta succedendo ormai da 15/20 anni, la causa di queste premature ondate di caldo va ricercata nelle pulsazioni del temibile anticiclone africano che si susseguono senza soluzione di continuità già dal mese di Giugno.

Anche i prossimi mesi di Luglio e Agosto potrebbero proseguire su questo trend, risultando in qualche modo estremi. Le temperature risulteranno spesso ben oltre le medie climatiche di riferimento su tutta l’Italia con ondate di caldo durature e persistenti.

Tuttavia, come capitato anche durante le ultime stagioni estive, non è da sottovalutare il rischio di eventi temporaleschi anche piuttosto intensi pronti ad interrompere le fiammate di caldo africano.