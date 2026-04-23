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Manfredonia. Cymodocea e biomasse spiaggiate: al via la manifestazione di interesse per il riutilizzo in agricoltura

Il Comune di Manfredonia ha approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di agricoltori e conduttori di terreni disponibili al ritiro gratuito delle biomasse vegetali spiaggiate, tra cui Cymodocea nodosa e Posidonia oceanica, per il loro riutilizzo a fini agronomici.

L’iniziativa, formalizzata con determina dirigenziale a firma dell’Arch. Michele Prencipe, dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Infrastrutture, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, si inserisce nel solco delle linee guida regionali sulla gestione delle biomasse marine, con l’obiettivo di trasformare un fenomeno naturale – quello dello spiaggiamento – in una risorsa concreta per il territorio, riducendo allo stesso tempo i costi di gestione e favorendo pratiche di economia circolare.

L’attività è stata coordinata dal Servizio Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche, con il contributo tecnico dell’ing. Francesco Damiano, Responsabile Unico del Progetto, che ha seguito le fasi di definizione della procedura e l’impostazione operativa dell’intervento. Parallelamente, è in corso un’interlocuzione costante con la Regione Puglia, finalizzata a individuare soluzioni sempre più efficaci e coerenti con le esigenze del territorio di Manfredonia.

Le biomasse, opportunamente desalinizzate attraverso lavaggio direttamente sulla spiaggia, potranno essere utilizzate come ammendante naturale nei terreni agricoli idonei, contribuendo al miglioramento della struttura del suolo e alla restituzione di sostanza organica.

L’Amministrazione comunale provvederà alla raccolta, al trattamento e al trasporto del materiale fino ai terreni indicati dai richiedenti, mentre resteranno a carico degli agricoltori gli adempimenti tecnici previsti dalla normativa, tra cui la redazione di una relazione agronomica.

«Con questo avviso – dichiara l’assessora all’Ambiente Mariarita Valentino – vogliamo promuovere un modello virtuoso che coniuga tutela ambientale e opportunità per il comparto agricolo. La Cymodocea e le altre biomasse spiaggiate non sono un rifiuto, ma una risorsa che può tornare utile alla terra, chiudendo un ciclo naturale in modo sostenibile».

Gli interessati potranno consultare l’avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia e presentare la propria manifestazione di interesse secondo le modalità indicate.