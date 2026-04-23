Antonella Elia colpisce Paola Caruso con un cocco mentre si scontrato: cosa è successo al GF Vip

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È scontrato un nuovo scontro ieri sera al Grande Fratello Vip tra Paola Caruso e Antonella Elia, da giorni le due non riescono più a trovare un punto di incontro e non fanno che attaccarsi a vicenda.

La conduttrice ieri sera in diretta ha mostrato alla Elia quale è stata la reazione della sua compagna di avventura quando è stata eletta finalista. Paola Caruso si è infuriata nella casa più spiata dagli italiani, lei pensa che sarebbe dovuta uscire dal reality e invece è stata premiata nonostante la sia aggressività.

Botta e risposta al veleno tra Antonella Elia e Paola Caruso al GF Vip: cosa si sono dette

L’ex Bonas di avanti un altro si è scagliata duramente contro Antonella Elia, l’ha anche definita una psicopatica. Lei ieri sera le ha detto di vergognarsi, Paola Caruso però ha ribadito che è sempre se stessa e l’ha attaccata ancora dicendo: “Sei diseducativa, violenta, aggressiva, completamente disequilibrata. Tu sei bloccata nei meandri della tua follia”.

Mentre discutevano Antonella Elia ha colpito la gieffina con un cocco, fortunatamente però l’ha solo sfiorata sul ginocchio. Infastidita dal suo gesto la Caruso ha detto che sarebbe andata via se avrebbe continuato a colpirla. Al momento i concorrenti sono convinti che Paola Caruso sia stata eliminata, in realtà scopriranno domani sera che è rimasta nel monolocale da sola.