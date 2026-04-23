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Job Day a Manfredonia con la partecipazione delle scuole

Il Job Day che si è svolto ieri presso la Biblioteca Comunale di Palazzo dei Celestini non è stato solo un momento di incontro tra imprese, candidate e candidati.

È stato, soprattutto, un segnale chiaro: senza una connessione reale tra scuola e mondo del lavoro, non può esserci sviluppo duraturo.

La presenza attiva delle studentesse e studenti degli istituti superiori cittadini – IISS “Toniolo”, Liceo “Galilei-Moro” e I.P.E.O.A. “M. Lecce” – racconta di una comunità che inizia a costruire una cultura d’impresa già tra i banchi di scuola, avvicinando le giovani generazioni alle opportunità, ai percorsi e alle competenze richieste.

Non si tratta solo di “trovare lavoro”, ma di creare consapevolezza, orientamento e prospettiva.

Iniziative come questa, realizzata in collaborazione con Arpal Puglia, vanno nella direzione giusta: mettere in rete istituzioni, sistema scolastico e imprese per ridurre le distanze tra domanda e offerta di lavoro.

È da qui che passa una parte importante del futuro di Manfredonia.

Rafforzare questo legame significa investire sui nostri ragazzi/e, ma anche sulla capacità del territorio di trattenere talenti e generare nuove opportunità.