Meteo, le prime proiezioni per l’Immacolata

IlMeteo.it anticipa le prime proiezioni per il giorno 8 dicembre, quello dell’Immacolata.

Già nel corso della prossima settimana (primi giorni di Dicembre) è previsto il passaggio di una serie di perturbazioni in discesa dal Nord Atlantico che porteranno piogge battenti e nevicate copiose sulle nostre montagne. Si spalancherà, insomma, la Porta Atlantica: tutta la prima parte del mese potrebbe trascorrere all’insegna del maltempo, con fronti depressionari a ripetizione pronti a raggiungere le nostre regioni. Poi, proprio in concomitanza con la festa dell’Immacolata è attesa una timida rimonta dell’alta pressione che dovrebbe regalarci maggiori spazi soleggiati.

Successivamente, nel corso della seconda decade del mese, si apriranno scenari interessanti a livello emisferico. Secondo gli ultimi aggiornamenti una serie di fronti depressionari, sospinti e alimentati da masse d’aria di origine polare, scivoleranno dalle alte latitudini verso il cuore dell’Europa per poi raggiungere anche il bacino del Mediterraneo.