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Meteo, in arrivo il vento: raffiche di scirocco

A partire dalla giornata di Martedì 20 Ottobre entrerà nel vivo una marcata fase di maltempo. Oltre alle piogge diffuse, l’elemento chiave del sistema perturbato in arrivo sul nostro Paese sarà il vento: correnti di Scirocco soffieranno infatti con raffiche anche superiori ai 50-60 km/h su diverse regioni, alimentando così il fronte.

Lo scrive IlMeteo.it

L’evoluzione sinottica sarà determinata dall’approfondimento di un minimo barico sul Mar Ligure, alimentato dall’ingresso di correnti fredde e instabili di origine atlantica nel bacino del Mediterraneo.

Questa struttura depressionaria richiamerà aria umida dai quadranti meridionali. Già dalla giornata di Martedì 20 Ottobre, si registrerà un deciso rinforzo del vento con forti raffiche di Scirocco che interesseranno in modo particolare Liguria, Toscana, Lazio e le due Isole Maggiori.

Lo scirocco soffierà anche in Puglia.