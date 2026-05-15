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Meteo, in arrivo il caldo nella prossima settimana? Non per tutti

Secondo l’articolo di MeteoLive di Alessio Grosso, dopo la sfuriata artica di questi giorni, da mercoledì 20 maggio potrebbe arrivare l’anticiclone e questa volta la sua progressione sembra avere tutte le carte in regola per imporsi con decisione sullo scenario atmosferico italiano.

La dinamica prevista tra il 20 e il 27 maggio appare come il primo vero sussulto estivo della stagione, un segnale chiaro che la circolazione sta per cambiare passo.

Lo slancio di questo promontorio caldo in arrivo dal NordAfrica, lascerà però una falla barica lungo il medio Adriatico e parte del Sud, dove l’aria più fresca in quota riuscirà a insinuarsi a tratti, generando annuvolamenti irregolari e qualche spunto temporalesco sparso.