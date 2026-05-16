Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, i primi 30 gradi a fine maggio?

Da Mercoledì 20 Maggio un vasto anticiclone, accompagnato da aria più calda di origine subtropicale, si espanderà sull’Europa centro-occidentale, bloccando di fatto le perturbazioni provenienti dall’Atlantico.

Lo scrive IlMeteo.it



Andremo dunque incontro ad una fase stabile e prevalentemente mite, destinata ad accompagnarci per la seconda parte della settimana: oltre al tanto sole, le temperature massime sono previste in aumento, con valori oltre le medie climatiche.

La parte conclusiva di Maggio sarà decisamente più stabile e molto più calda. Non è escluso che entro la fine del mese si possano toccare punte massime fin verso i 30°C su gran parte d’Italia.