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Meteo, gran caldo in arrivo. Ma il Sud sarà più riparato

Fase intensa di caldo in arrivo secondo IlMeteo.it

Nelle giornate di martedì 26 e mercoledì 27 maggio, in diverse aree del Nord le temperature massime raggiungeranno livelli particolarmente elevati, con punte comprese tra 34 e 35°C soprattutto in Lombardia, Emilia-Romagna e nelle zone del basso Veneto, dove il caldo potrà risultare particolarmente intenso durante il pomeriggio. Anche il Centro Italia sarà pienamente coinvolto da questa anomalia termica: città come Roma e Firenze potrebbero facilmente superare i 33°C nelle ore centrali della giornata, sotto cieli prevalentemente sereni e ventilazione debole. Si tratta di valori decisamente insoliti per la fine di maggio, spesso più tipici del cuore dell’estate, e che potrebbero segnare alcuni dei giorni più caldi di questo avvio di stagione.

Più contenuta, invece, la situazione al Sud, dove infiltrazioni di aria relativamente più fresca riusciranno almeno in parte a limitare gli eccessi del caldo. In particolare, Calabria e Sicilia potrebbero fare i conti con una maggiore variabilità atmosferica e qualche episodio d’instabilità locale, mantenendo condizioni più miti rispetto al resto della Penisola.