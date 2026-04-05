Meteo, finalmente primavera: temperature in rialzo anche domani
Meteo, finalmente primavera: temperature in rialzo anche domani
Le temperature subiranno un generale e importante aumento nei prossimi giorni quando sull’Italia si registrerà il primo caldo di stagione con punte fino a 25/28°C.
Spifferi dai Balcani, invece, terranno le temperature più basse sul versante adriatico.
Lo scrive IlMeteo.it
Il vero punto di svolta arriverà con il giorno di Pasqua, quando l’anticiclone delle Azzorre si espanderà sull’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. In questa fase, le temperature si porteranno su valori decisamente miti, con punte di 24-25°C soprattutto al Centro-Nord.
Ma sarà da Pasquetta in poi che si assisterà a un ulteriore salto termico: l’arrivo di correnti calde provenienti dal Nord Africa farà impennare i valori fino a sfiorare i 27-28°C subito dopo metà settimana, in particolare in Sardegna.
Insomma, prepariamoci a una parentesi che saprà di anticipo d’estate e che dovrebbe protrarsi almeno fino a Venerdì 10 aprile, prima di un possibile nuovo cambio di scenario atmosferico.