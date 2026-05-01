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Meteo estate, sarà più calda del normale?

Estate 2026: previste importanti anomalie climatiche già in avvio di stagione. Sono appena arrivate le proiezioni stagionali del Centro Europeo con le tendenze in linea generale su precipitazioni e temperature per i prossimi mesi di Giugno e Luglio.



Lo scrive IlMeteo.it, secondo cui l’Estate partirà già nel mese di Giugno nel segno del caldo. Secondo le mappe dell’autorevole Centro Europeo le temperature potrebbero risultare sopra media, con anomalie rispetto ai valori di riferimento di +1,5/2°C su buona parte dell’Europa, Italia compresa.

La vera notizia riguarda però il mese di Luglio, quando il vasto campo di alta pressione di origine africana potrebbe rafforzarsi sempre di più facendo aumentare le temperature. L’ultima proiezione del Centro Europeo ha confermato infatti una tendenza votata al caldo per il secondo mese estivo: ebbene, come possiamo vedere dalla mappa qui sotto, il colore rosso indica che dovremo fare i conti con temperature ben oltre la media fino a +2°C (e oltre), specie sulle regioni del Nord, ma anche su buona parte del Centro-Sud.