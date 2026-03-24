[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, due belle giornate, ma da giovedì sarà inverno!

Il fronte freddo (perturbazione nr. 8 di marzo) che a inizio settimana ha interessato le regioni del Centro-Sud si allontana verso il Mediterraneo favorendo una parziale attenuazione dell’instabilità che martedì 24 si concentrerà essenzialmente all’estremo Sud. Mercoledì 25 un temporaneo rialzo della pressione atmosferica assicurerà una breve parentesi di tempo più stabile e mite.

Lo scrive Meteo.it

Tra giovedì 26 e venerdì 27 si conferma, infatti, un cambio repentino della circolazione atmosferica, con un importante colpo di coda dell’inverno proprio sul finire del primo mese di primavera.

Oltre al calo termico, il tempo subirà un generale e deciso peggioramento: l’aria fredda in arrivo sarà accompagnata da un profondo vortice ciclonico posizionato tra l’Adriatico e i Balcani. Torneranno piogge e temporali, ma a fare notizia sarebbe soprattutto il ritorno della neve a quote collinari, dapprima al Nord e poi anche al Centro-Sud.