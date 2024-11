Meteo dicembre: proiezioni piogge e temperature fino a Natale

IlMeteo.it propone le proiezioni su temperature e precipitazioni previste in Italia fino al Natale che noi vi illustriamo in sintesi.

L’avvio del prossimo mese potrebbe essere alquanto movimentato e dinamico con freddo e perturbazioni atlantiche.

Per il periodo successivo, dall’Immacolata in avanti, è atteso invece un cambiamento. Dall’analisi degli ultimi dati, pare che nella seconda parte di Dicembre andremo incontro ad una fase meteo climatica decisamente più stabile e con temperature tutt’altro che gelide.

Fino a Natale dunque l’Inverno potrebbe prendersi una pausa, un po’ sulla linea di quello che è avvenuto negli ultimi anni.

Un segnale interessante invece riguarda le precipitazioni. Secondo IlMeteo.it, mentre al Nord potremmo andare incontro ad un periodo piuttosto secco e senza nevicate/piogge significative; le regioni del Centro Sud e le due Isole Maggiori potrebbero ricevere un surplus di precipitazioni.

METEO DICEMBRE, DA COSA DIPENDE IL SURPLUS DI PRECIPITAZIONI?

Questo a causa dell’approfondimento di cicloni sul mar Mediterranei che a più riprese potrebbero innescare ondate di maltempo su alcune delle nostre regioni.

Tuttavia, come già successo in passato, molto dipenderà dalla dinamiche del Vortice Polare, il vero attore della stagione invernale in grado di stravolgere le condizioni meteo climatiche anche nel giro di pochi giorni.

