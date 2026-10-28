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Meteo, aria fredda in arrivo: sotto media sabato e domenica

Finalmente dopo mesi, il quadro termico nazionale non salirà alla ribalta per un’ondata di caldo fuori stagione, ma per aria relativamente fredda che farà scendere sotto media i termometri di molte regioni. Nessuna forte ondata di freddo, ma il contraccolpo si sentirà, dopo i valori pomeridiani piuttosto miti dei prossimi 3 giorni.

Lo scrive MeteoLive

Punte di 5-6° sotto media sono attese sulla Puglia e sulla Lucania, tra 2 e 4° sotto media lungo il versante adriatico ed in Sicilia, tra 1 e 2° sotto media sul Tirreno e l’Emilia Romagna.