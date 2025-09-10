Messaggio dell’arcivescovo Moscone per il nuovo anno scolastico
Messaggio inizio anno scolastico 2025 – 2026
Carissime e carissimi tutti che abitate il mondo della scuola su questa roccia del
Gargano,
Il mio augurio per questo nuovo anno scolastico è che la scuola resti un luogo
dove si coltiva il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace.
Sento con preoccupazione che ci si sta quasi abituando ad un mondo segnato
dalla “terza guerra mondiale a pezzi”, che sembra sempre più estendersi sia in
nuovi territori sia in azioni violente sempre più imprevedibili e pericolose.
La formazione di cui abbiamo bisogno è quella che ci rende tutti non solo
ascoltatori attenti dei nostri maestri, ma anche disponibili a coltivare il desiderio
di imparare e di predisporci ad una lettura più profonda della realtà e della storia
per assumere una coscienza critica ed agire per il bene comune e per la pace.
In questo anno nel quale anche in diocesi ci prepariamo a vivere il Giubileo del
mondo educativo e della scuola, col cuore vi invito a costruire una Casa fondata
sulla Pace per disarmare il linguaggio dei cuori, rendendo sempre più inutili gli
arsenali.
Buon anno scolastico di cuore a tutti voi costruttori di Pace nella scuola del
Gargano!
p. Franco Moscone crs
Manfredonia, 10 settembre 2025