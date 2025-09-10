[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Messaggio dell’arcivescovo Moscone per il nuovo anno scolastico

Messaggio inizio anno scolastico 2025 – 2026

Carissime e carissimi tutti che abitate il mondo della scuola su questa roccia del

Gargano,



Il mio augurio per questo nuovo anno scolastico è che la scuola resti un luogo

dove si coltiva il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace.



Sento con preoccupazione che ci si sta quasi abituando ad un mondo segnato

dalla “terza guerra mondiale a pezzi”, che sembra sempre più estendersi sia in

nuovi territori sia in azioni violente sempre più imprevedibili e pericolose.



La formazione di cui abbiamo bisogno è quella che ci rende tutti non solo

ascoltatori attenti dei nostri maestri, ma anche disponibili a coltivare il desiderio

di imparare e di predisporci ad una lettura più profonda della realtà e della storia

per assumere una coscienza critica ed agire per il bene comune e per la pace.

In questo anno nel quale anche in diocesi ci prepariamo a vivere il Giubileo del

mondo educativo e della scuola, col cuore vi invito a costruire una Casa fondata

sulla Pace per disarmare il linguaggio dei cuori, rendendo sempre più inutili gli

arsenali.



Buon anno scolastico di cuore a tutti voi costruttori di Pace nella scuola del

Gargano!

p. Franco Moscone crs

Manfredonia, 10 settembre 2025

