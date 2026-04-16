Messa in sicurezza: chiude la Monte Sant’Angelo-Macchia
🔴🔴 SP 55 MONTE SANT’ANGELO-MACCHIA: VENERDÌ 17 APRILE CHIUSURA TEMPORANEA PER INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA 🚧
A seguito delle diverse segnalazioni da parte del Comune, con ordinanza della Provincia di Foggia, venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, sarà disposta la chiusura temporanea al traffico in entrambi i sensi di marcia della Strada Provinciale n. 55 Monte Sant’Angelo–Macchia, nel tratto interessato da un intervento urgente di messa in sicurezza.
“Il provvedimento si rende necessario per consentire la rimozione di massi pericolanti da un fronte roccioso che insiste sulla carreggiata, in una situazione di rischio aggravata anche dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi” – spiegano dall’Ente Provincia.
In alternativa bisognerà necessariamente percorrere la SS89 dir1 Monte Sant’Angelo-Mattinata.