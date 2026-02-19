[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mercoledì delle Ceneri: l’arcivescovo Moscone invita alla conversione

Ieri, mercoledì delle Ceneri, in una Cattedrale gremita di fedeli pronti a vivere la Quaresima con cuore predisposto alla conversione, è iniziato il cammino della Quaresima 2026.

Le immagini di questa celebrazione raccontano un gesto semplice e profondo: la cenere posta sul capo, segno della nostra fragilità, diventa invito alla conversione, al silenzio, alla preghiera, alla carità concreta. Come ci ricorda l’Arcivescovo padre Franco Moscone, questi quaranta giorni sono tempo favorevole per rallentare e ritrovare ciò che conta davvero, per aprire il cuore a Cristo e farci prossimi a chi soffre.

In questo spirito, le offerte quaresimali saranno destinate alla Terra Santa, segno tangibile di comunione e speranza.

foto: Leonardo Ciuffreda

fonte: https://www.diocesimanfredonia.it/mercoledi-delle-ceneri-larcivescovo-moscone-invita-alla-conversione/