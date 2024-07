Mensa scolastica a Manfredonia, manifestazione d’interesse per la individuazione di un componente esperto della commissione di gara

PROT. N. 31316 del 04/07/2024

LA DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale iscritta alla Raccolta Generale n. 277 del 20/02/2024, con la quale è stata avviata la procedura di gara telematica aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dell’incarico del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – Periodo di riferimento: Anni Scolastici 2024/2025 – 2025/2026 – 2026-2027” – CIG: B1661C9FEA.

DATO ATTO che l’aggiudicazione dovrà avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dal bando di gara e relativi allegati, e pertanto è necessario nominare apposita commissione aggiudicatrice ai sensi del comma 1 art. 93 del D.Lgs 36/2023;

DATO ATTO che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto il 12.06.2024;

VISTA E ACCERTATA la scarsa dotazione organica attuale, i carichi di lavoro e la carenza di ulteriori adeguate professionalità specifiche per i lavori di cui all’oggetto;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.28/2019 ad oggetto “disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;

Atteso che con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 8 del 09/11/2023 sono stati rideterminati i compensi per gli incarichi di componente e presidente per le commissioni giudicatrici relative alle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

INDICE

selezione pubblica per la nomina di un componente esperto della commissione giudicatrice della gara di cui all’oggetto, scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata moralità e compatibilità, nonché di comprovata competenza e professionalità desunta anche dagli anni di servizio presso una Amministrazione pubblica così come intesa ai sensi dell’art. l comma 2 del D.Lgs 165/2001.

ENTE APPALTANTE

COMUNE DI MANFREDONIA, Piazza del Popolo 8 71043 Manfredonia (FG) Tel. 0884519245

PEC: mariasipontina.ciuffreda@comunemanfredonia.legalmail.it

OGGETTO DELL’AVVISO

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di un componente esperto della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica – Periodo di riferimento: Anni Scolastici 2024/2025 – 2025/2026 – 2026-2027.

DURATA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

Si richiede un impegno minimo di due sedute a settimana.

In ogni caso la Commissione dovrà definire un programma di sedute che consenta di pervenire alla chiusura dei lavori di gara nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dalla nomina della commissione.

Conformemente alle previsioni di cui all’art. 93, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2023, n. 36 sia la Commissione giudicatrice sia il Seggio di gara possono svolgere le attività di rispettiva competenza da remoto, attraverso l’utilizzo di procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti. Nel verbale delle operazioni svolte da remoto dovranno essere specificate le modalità e gli strumenti di partecipazione utilizzati.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO

Soggetti ammessi e requisiti professionali:

Possono partecipare al presente avviso pubblico i dipendenti di ruolo, con qualifica di Dirigente o funzionario cat. D, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto mansioni specifiche nel settore oggetto di gara per almeno cinque anni;

Non possono essere nominati commissari:

coloro che nel biennio precedente all’indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante; coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Prima della determinazione di nomina della commissione, dovrà essere resa apposita dichiarazione inerente l’assenza delle cause di incompatibilità, astensione ed esclusione previste dal comma 5 dell’art. 93 del Codice. Il dipendente pubblico dovrà presentare specifica autorizzazione dell’Ente di appartenenza.

Compenso e modalità di pagamento:

Il compenso per il componente esperto della Commissione è stabilito in €. 900,00 compreso ogni onere dovuto.

Criteri di scelta del commissario:

La stazione appaltante procederà alla verifica delle domande e dei curricula pervenuti, nonché la rispondenza degli stessi ai requisiti chiesti dal presente avviso.

Modalità di presentazione delle candidature e termine per il ricevimento

Le domande di partecipazione devono pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09.07.2024 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: mariasipontina.ciuffreda@comunemanfredonia.legalmail.it riportando il seguente oggetto: NOMINA COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CIG: B1661C9FEA.

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, a pena di esclusione.

La PEC dovrà contenente:

istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e relative dichiarazioni sostitutive rese nelle forme di cui al DPR 445/2000, utilizzando la modulistica allegata; curriculum professionale articolato in titoli di studio, titoli professionali, abilitazioni, ecc.. dal quale si evinca l’esperienza richiesta nel settore oggetto di gara per cinque anni; documento di identità in corso di validità.

5.TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679 si comunica che:

i dati personali sono trattati per le finalità connesse alla formazione dell’elenco. Tali dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;

il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura;

l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il titolare dei dati è il Comune di Manfredonia, e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore II.

AVVERTENZE GENERALI

La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per l’Ente, non costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto.

Saranno esclusi dalla partecipazione i soggetti che abbiano prodotto istanza di invito in più forme o con più candidati. Le dichiarazioni e tutti i documenti vanno redatti in lingua italiana. Eventuali documenti e/o dichiarazioni redatti in lingua diversa vanno tradotti in lingua italiana e certificati conformi all’originale da traduttore ufficiale. La documentazione inviata non sarà restituita.

L’Amministrazione, per eventuali sopraggiunte e motivate esigenze, si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, la presente procedura.

Il presente avviso, dalla data di adozione, sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente fino al giorno 09/07/2024.

L’avvenuta nomina della commissione sarà resa nota con successivo provvedimento dirigenziale che sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del comune di Manfredonia.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo mail al seguente indirizzo: ms.ciuffreda@comune.manfredonia.fg.it.

Si allega modello di istanza di partecipazione .

LA DIRIGENTE DEL II SETTORE

Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda