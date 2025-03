Melita Toniolo: il retroscena sullo show che non ha mai condotto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Con la sincerità che la contraddistingue, Melita Toniolo (38 anni) ha deciso di condividere alcune riflessioni sul proprio percorso professionale, tra scelte difficili, soddisfazioni e momenti da non ripetere. Nel corso di un’intervista al Corriere della sera, la modella e conduttrice televisiva ha dichiarato: “Adesso non rifarei il GF e la Diavolita”. Oggi Melita Toniolo ha intrapreso una nuova fase della sua vita, divisa tra l’impegno professionale alla conduzione di un programma su R101 e l’amore per il piccolo Daniel, il figlioletto nato nel 2017. Dopo la fine della lunga relazione con Andrea Viganò, in arte Pistillo, durata dal 2015 al 2021, Melita si è ritrovata a vivere la quotidianità da mamma single, affrontando con determinazione e serenità le sfide di questa nuova condizione.

ll passato televisivo di Melita Toniolo

La notorietà per Melita Toniolo è arrivata con la partecipazione alla settima edizione del

Grande Fratello, dove il pubblico ha imparato a conoscerla e dove è nata anche una storia d’amore con Alessandro Tersigni, durata dal 2007 al 2009. Ma a consacrarla come icona televisiva è stato il ruolo di “Diavolita” a Lucignolo, celebre programma di Italia 1, dove il suo stile irriverente e la sua presenza scenica l’hanno resa un volto indimenticabile del piccolo schermo. Parlando di questo suo tarscorso professionale, la Toniolo ha detto: “Mi fa effetto che la gente si ricordi di quella mia esperienza quando avevo più o meno 20 anni e anche di Diavolita, cose che adesso però non rifarei”. Tra i momenti più significativi della sua carriera, Melita Toniolo ha voluto ricordare con particolare affetto la sua partecipazione a Colorado , esperienza che considera fondamentale per la sua crescita professionale. Un altro tassello importante del suo percorso è stata l’avventura nel reality La Talpa , che ha contribuito a consolidare la sua versatilità nel mondo dello spettacolo.

Primo piano della splendida Melita Toniolo

I rimpianti su Colorado

Melita ha confidato di aver sempre coltivato il sogno di condurre Colorado, lo show comico targato Mediaset che ha rappresentato una tappa significativa del suo percorso artistico. Nonostante il forte legame con il programma e la partecipazione al Colorado Tour, che l’ha vista protagonista in giro per l’Italia tra il novembre 2011 e il marzo 2012, quell’ambizione non si è mai concretizzata: la possibilità di presentarlo ufficialmente non è mai arrivata. Melita ha proposto alcue riflessioni riguardo a questo sogno mai realizzato: “Penso che sia necessario trovarsi al posto giusto nel momento giusto, si vede che io in qualche caso avevo sbagliato stazione. Sognavo di presentare Colorado, programma comico, ma evidentemente non doveva succedere”.

Melita oggi

Oggi, Melita Toniolo guarda al presente con serenità e soddisfazione. Si sente pienamente realizzata nella sua nuova avventura radiofonica come conduttrice di Good Times, un progetto che le permette di esprimere sé stessa con autenticità, coniugando passione e professionalità. Secondo quanto affermato da la stessa Toniolo, parte del suo successo e da attribuire alla maternità: “Credo che il merito sia stato di mio figlio. Dopo la pausa professionale è scoppiata in me grazie a lui la voglia di ripartire quasi da capo”.